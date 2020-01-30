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خبير عسكري: جماعة الإخوان تشن حرب نفسية على مصر

الخميس 30/يناير/2020 - 07:17 ص
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اللواء حمدي بخيت
اللواء حمدي بخيت
كساب أحمد
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قال اللواء حمدي بخيت، الخبير العسكري، إن أنقرة أدخلت الكثير من الإرهابيين إلى طرابلس، تحت رعاية رئيس حكومة الوفاق غير المعترف بها، مشيرًا إلى أن هذه الجماعات الإرهابية لا تمتلك أي أيدولوجية، ولكنها عبارة عن عدة عصابات.

ولفت "بخيت"، خلال حواره بفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، إلى أن دعوة الإخوان لإثارة الفوضى، للسيطرة على موانيء مصر من قبل الإخوان، يأتي في إطار شن حرب نفسية، ضمن حروب الجيل الرابع.

ولفت الخبير العسكري، إلى أن الدولة المصرية قارئة جيدة جدًا للتهديدات منذ عام 2013 التي تحدث فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي على تفويض من الشعب لمحاربة الإرهاب المنتظر، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت القضاء على 90% من الإرهاب في مصر.
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مصر خبير عسكري توك شو الإخوان أخبار

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