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أسعار الدولار اليوم الخميس 30-1-2020.. والعملة الأمريكية تحاول إستعادة خسائرها

الخميس 30/يناير/2020 - 12:05 ص
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أسعار الدولار
أسعار الدولار
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أسعار الدولار اليوم:

تحاول العملة الأمريكية إستعادة الخسائر التى منيت بها خلال الشهر الجاري، لتصعد أسعار الدولار نحو 3 قروش خلال تعاملات الأسبوع الجاري لتقترب من مستوي 16 جنيه، وتتابع بوابة الفجر سعر الدولار لحظة بلحظة.



أسعار الدولار اليوم في البنوك :

البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.7358

15.8657

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.75

15.85

سعر الدولار في بنك مصر

15.75

15.85

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.75

15.85

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.75

15.85

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.74

15.84

سعر الدولار في بنك بلوم

15.74

15.84

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.78

15.88

سعر الدولار في بنك SAIB

15.75

15.85

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.75

15.85

سعر الدولار في بنك HSBC

15.75

15.85

سعر الدولار في المصرف العربي

15.75

15.85

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.75

15.85

سعر الدولار في بنك عودة

15.75

15.85

سعر الدولار في بنك المشرق

15.78

15.88

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.75

15.85

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.75

15.85

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.75

15.85

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.75

15.85

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.73

15.83

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.74

15.84

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.75

15.85

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