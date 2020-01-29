Advertisements
Advertisements
Advertisements

مالي تخطط لزيادة حجم جيشها لكبح جماح الجهاديين

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:33 م
Advertisements
الجيش المالي
الجيش المالي
ترجمة - منة الشريف
Advertisements

قال رئيس الوزراء المالي بوبو سيسي، مساء اليوم الأربعاء، إن مالي ستزيد حجم جيشها بحوالي 50٪ في حملة تجنيد هذا العام تهدف إلى اقتلاع الجماعات الجهادية، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وأضاف سيسي: إن الخطة تهدف إلى توظيف 10000 جندي جديد في الأشهر المقبلة "للسماح لقواتنا المسلحة، وقوات الأمن أن تكون أكثر حضورا من حيث الكم وآمل في الجودة في المناطق التي لم يكونوا فيها".

ولم يوضح المبلغ الذي ستتكلفه الزيادة أو كيف ستدفع الدولة الواقعة في غرب أفريقيا القاحلة ثمنها عندما تستهلك التكاليف العسكرية بالفعل جزءًا كبيرًا من الميزانية.

كما لم يكن واضحًا أيضًا كيف سيغري الناس في جيش تقتل قواته بشكل متكرر في هجمات الإسلاميين.

ورفض الجيش تحديد عدد القوات التي يملكها الآن، لكن البنك الدولي قدر أن هناك 18000 من أفراد القوات المسلحة في عام 2017.

وتدخلت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في عام 2013 لطرد المتشددين الذين استولوا على شمال مالي في عام 2012، لكن الجماعات المتحالفة مع تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية عادت إلى الظهور.

والكثير من مناطق وسط وشمال مالي خارجة عن القانون إلى حد كبير، وتستخدم الجماعات المنطقة كقاعدة لشن هجمات عبر النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين.

ولدى فرنسا 4500 جندي في مالي، كما تعاونت منطقة الساحل الأوسع والقوات الدولية المحلية لاحتواء المشكلة، لكن الهجمات استمرت.

كما قتل نحو 20 جنديا في هجوم قبل الفجر على معسكر للجيش في وسط البلاد يوم الاحد وقتل 24 آخرون عندما هاجم مسلحون دورية في الشمال في نوفمبر تشرين الثاني.

وحذرت فرنسا يوم الاثنين الماضي، من احتمال خفض القوات الأمريكية فى غرب أفريقيا؛ قلقًا ازاء تأثير ذلك على الدعم اللوجستى وجمع المعلومات الاستخباراتية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مالي المتشددون الجيش المالي

أخبار تهمك

نتيجة مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي| مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر| رابط يلا شوت ماتش ليفربول بدون تقطيع hd |هدف أبو صلاح

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر Premier League latest: West Ham United v Liverpool - Live

منذ ساعتين و 32 دقيقة

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ ساعتين و 9 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ ساعتين و 54 دقيقة

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ حوالي 7 ساعات

هدف Mohamed Salah | مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز Premier League Liverpool

منذ ساعتين و 30 دقيقة

يلا شوت salah| مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الانجليزي.. Live Kora

منذ ساعتين و 21 دقيقة

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ حوالي 7 ساعات

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ حوالي 4 ساعات

YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد اليوم الأربعاء 29-1-2020 جودة عالية بدون تقطيع

منذ ساعتين و 34 دقيقة

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ حوالي 3 ساعات

رابط مباشر لامتلاك نتيجة الاعدادية الجيزة 2020 gizaedu.gov .. بوابة التعليم الأساسي تقدم نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 بالقاهرة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر اليوم الأربعاء 29 / 1 / 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز Liverpool vs West Ham Live Stream

منذ حوالي 3 ساعات

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ ساعتين و 9 دقيقة

Giza now.. نتيجة اعدادية الجيزة برقم الجلوس عبر بوابه التعليم الاساسى

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

مقتل 5 جنود إثر هجومين منفصلين وسط مالي

قتلى ومفقودون في هجوم على معسكر لجيش النيجر قرب الحدود مع مالي

المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تعقد قمة طارئة لمكافحة الإرهاب

مقتل 15 جنديا في هجوم إرهابي شمال مالي

بوركينا فاسو تتهم مالي بالقيام بعملية عسكرية غير مصرح بها على أراضيها

فرنسا تؤجل عقد قمة حول العملية العسكرية في إفريقيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:35 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

08:52 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر Premier League latest: West Ham United v Liverpool - Live

09:57 م

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

10:20 م

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

10:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status