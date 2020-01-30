Advertisements
Advertisements
Advertisements

فعاليات اليوم الثاني من ندوة الشباب الباحث عن الدعوة

الخميس 30/يناير/2020 - 07:53 ص
Advertisements
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
حازم رفعت
Advertisements
أقيمت فعاليات اليوم الثاني من ندوة الشباب الباحث عن الدعوة، الأربعاء، بالكلية الإكليريكية بالمعادي، بحضور عددًا من الشباب من مختلف الإيبارشيات.

وتضمن اليوم الثاني عدة فقرات منها: صلاة القداس الإلهي، وإعداد لقاء للشباب حول "فن الإصغاء" مع الأب ميشيل شفيق، ولقاء حول "مسيرة التميز والنضج الروحي" مع الأب باسيليوس ظريف.

وقضى الشباب وقتًا ترفيهيًا مع الآباء الكهنة وشمامسة الكلية الإكليريكية، كما شاهدوا فيلما عن قوة الإرادة وتمت مناقشته، بالإضافة إلى إعداد رتبة توبة للشباب، واختتم اليوم بالصلاة والبركة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

من الشباب الكلية الإكليركية

أخبار تهمك

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ حوالي 15 ساعة

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 10 ساعات

رابط مباشر لامتلاك نتيجة الاعدادية الجيزة 2020 gizaedu.gov .. بوابة التعليم الأساسي تقدم نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 بالقاهرة

منذ حوالي 10 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر Premier League latest: West Ham United v Liverpool - Live

منذ حوالي 10 ساعة

هنا | رابط جديد للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر اليوم الأربعاء 29 / 1 / 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز Liverpool vs West Ham Live Stream

منذ حوالي 11 ساعة

(Click Here / اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك | نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابه التعليم الاساسى Giza results

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت salah| مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الانجليزي.. Live Kora

منذ حوالي 10 ساعات

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ حوالي 10 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 10 ساعة

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ حوالي 15 ساعة

أسرع لينك.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 Now من هنا وتجنب البطؤ

منذ حوالي 15 ساعة

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ حوالي 11 ساعة

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ حوالي 11 ساعة

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ حوالي 11 ساعة

Giza now.. نتيجة اعدادية الجيزة برقم الجلوس عبر بوابه التعليم الاساسى

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

المكتب الوطني للرسالات البابوية للكاثوليك ينظم ندوة للشباب

ندوة قسم اللاهوت بالكلية الإكليريكية بدير الآباء الفرنسيسكان بالإسكندرية

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس القداس الإلهي للمسيرة السادسة للشباب "إصغاء"

ننشر توصيات اجتماع السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية

الأنبا إبراهيم اسحق يحتفل بعيد ميلاد القديسة مريم العذراء مع اللجيو ماريا

بطريرك الكاثوليك يشارك باليوبيل الفضي لراهبات يسوع ومريم القبطيات (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:52 م

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

10:20 م

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

10:20 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

09:35 م

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

08:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status