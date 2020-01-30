

وتضمن اليوم الثاني عدة فقرات منها: صلاة القداس الإلهي، وإعداد لقاء للشباب حول "فن الإصغاء" مع الأب ميشيل شفيق، ولقاء حول "مسيرة التميز والنضج الروحي" مع الأب باسيليوس ظريف.



وقضى الشباب وقتًا ترفيهيًا مع الآباء الكهنة وشمامسة الكلية الإكليريكية، كما شاهدوا فيلما عن قوة الإرادة وتمت مناقشته، بالإضافة إلى إعداد رتبة توبة للشباب، واختتم اليوم بالصلاة والبركة.

أقيمت فعاليات اليوم الثاني من ندوة الشباب الباحث عن الدعوة، الأربعاء، بالكلية الإكليريكية بالمعادي، بحضور عددًا من الشباب من مختلف الإيبارشيات.