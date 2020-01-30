قتلوه بـ"ماسورة".. المؤبد لـ6 متهمين بقتل عامل في القاهرة





انتقل ضباط القسم إلى مكان الواقعة، وأثبتت التحريات أن المتهمين انهالوا على المجني عليه بعدة طعنات في الحانوت (الدكان) خاصته، وضربوه، على رأسه بآله حديدية "ماسورة"، قاصدين من ذلك إزهاق روحه.



وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين عدا واحدًا، وبمواجهتهم أعترفوا بارتكاب الجريمة، إثر خلافات سابقة، وتم إتخاذ الإجراءات، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بضبط وإحضار المتهم الهارب.

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها في القضية رقم 2578 لسنة 2018، وحكت بالمؤبد على "إسلام.م" 20 سنة، و"أدم،ع" 27 سنة، وبالسجن 15 سنة لأربعة آخرين، لقتل المجني عليه "سلامة.م"، بعدة طعنات بأسلحة بيضاء.تعود تفاصيل الواقعة؛ عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغًا من الأهالي بالاعتداء على المجني عليه، من قبل عدد من الأشخاص.