الصفاقسي التونسي يطلب نجم جديد من الأهلي

دخل نادي الصفاقسي التونسي في مفاوضات جادة مع النادي الأهلي من أجل التعاقد مع نجم جديد من القلعة الحمراء قبل ساعات من غلق باب الانتقالات الشتوية الجارية في يناير.





وعلم "الفجر الرياضي" أن نادي الصفاقسي التونسي التعاقد مع حسين السيد الظهير الأيسر لفريق الكرة بالنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.





وخرج حسين السيد من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي في الفترة الماضية وظل حبيس دكة البدلاء منذ توليه المهمة الفنية للفريق الأحمر في الفترة الماضية اليسري إلى المركز الرابع بعد التونسي علي معلول وأيمن أشرف ومحمود وحيد.





ويسود اتجاه قوي داخل النادي الأهلي بالموافقة على رحيل حسين السيد عن الفريق إلى الصفاقسي التونسي في حال وصول العرض الرسمي إلى مبلغ يليق بالقلعة الحمراء وبإمكانيات اللاعب الفنية.



