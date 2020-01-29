الزمالك يعقد مؤتمر صحفي الإثنين بسبب السوبر الإفريقي



ويلتقي الزمالك مع الترجي يوم 14 فبراير المقبل في كأس السوبر الافريقي.



ويتحدث مجلس الإدارة في المؤتمر الصحفي عن كل الأمور الخاصة بالسوبر الافريقي ومناقشة الأمر من كل الجوانب.



وتوّج الزمالك بالكونفدرالية في الموسم الماضي على حساب فريق نهضة بركان المغربي، في الوقت الذي تغلب الترجي على فريق الرجاء المغربي.



وأعلن الزمالك في وقت سابق عن رفضه خوض اللقاء والتمسك بموقفهم بعدم الذهاب إلى قطر.

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عقد مؤتمر صحفي يوم الإثنين المقبل للكشف عن موقفهم النهائي بشأن المشاركة في مباراة السوبر الافريقي أمام الترجي التونسي.