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"مستقبل وطن" ينظم معرض للمستلزمات المدرسية بتخفيضات 40% في كفرالشيخ

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:57 م
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معرض مستقبل وطن
معرض مستقبل وطن
عمرو الشامي
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نظم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف بمحافظة كفرالشيخ معرضًا للمستلزمات المدرسية بمدينة دسوق بتخفيضات تصل إلى 40% تحت رعاية المهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد جعفر أمين التنظيم، وذلك في إطار تفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حياة كريمة لشعب عظيم.

وأكد محمد الصعيدي، المشرف على المعرض وعضو هيئة مكتب المحافظة، إن المعرض بدأ اليوم الأربعاء ويستمر حتى الخامس عشر من فبراير المقبل بتخفيضات تصل إلى 40% وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة لشعب عظيم" وقد شهد المعرض في يومه الأول إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم البالغة بالتخفيضات الهائلة لمستلزمات المدارس.

ويأتي ذلك في إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الداعية لإقامة معارض للسلع المختلفة بأسعار مخفضة لمساندة المبادرة الرئاسية حياة كريمة لشعب عظيم.
"مستقبل وطن" ينظم معرض للمستلزمات المدرسية بتخفيضات 40% في كفرالشيخ
"مستقبل وطن" ينظم معرض للمستلزمات المدرسية بتخفيضات 40% في كفرالشيخ
"مستقبل وطن" ينظم معرض للمستلزمات المدرسية بتخفيضات 40% في كفرالشيخ
"مستقبل وطن" ينظم معرض للمستلزمات المدرسية بتخفيضات 40% في كفرالشيخ
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الكلمات المفتاحية

مصر مستقبل وطن الرئيس عبدالفتاح السيسي اخبار

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