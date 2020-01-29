مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر اليوم الأربعاء 29 / 1 / 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز Liverpool vs West Ham Live Stream

Cool kora، مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأربعاء 29 يناير.

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كوول كورة الجديد، يتوجه ليفربول مساء اليوم الأربعاء نحو ملعب "لندن الجديد" لمواجهة فريق وست هام يونايتد، في مباراة مؤجلة من الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تم تأجيل المباراة بسبب مشاركة ليفربول في بطولة كأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي، حيث يسعى ليفربول لإضافة 3 نقاط جديدة تمكنه من الإبتعاد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.





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Yalla shoot plus، تبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، 22:45 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، 23:45 بتوقيت أبو ظبي، 20:45 بتوقيت تونس والجزائر، 19:45 بتوقيت جرينتش، وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية.





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