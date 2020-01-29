"لوفتهانزا" تلغي جميع رحلاتها إلى الصين





أعلنت شركة لوفتهانزا الالمانية للطيران، عن التعليق الفوري لكافة رحلاتها من وإلى الصين، فيما سجلت أربع إصابات بفيروس كورونا المستجد في ولاية بافاريا الألمانية.





وستلغى الرحلات حتى 9 فبراير، لكن الشركات التابعة للمجموعة أي لوفتهانزا والخطوط الجوية الدولية السويسرية والخطوط النمساوية، "ستحلق إلى وجهاتها في الصين مرة أخيرة"، للسماح للركاب والطاقم بالعودة إلى ألمانيا وسويسرا والنمسا، وفق ما أوضحت المجموعة دون تحديد موعد لذلك. لكن رحلاتها إلى مطار هونغ كونغ لن تتوقف.



