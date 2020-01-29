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بعد "صفقة القرن".. نتيناهو ينوي زيارة دولة أفريقية الإثنين القام

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:34 م
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رئيس الوزراء الإسرائيلي - نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي - نتنياهو
وكالات
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كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، النقاب عن نية رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول زيارة دولة أفريقية، بوم الاثنين المقبل.

ذكرت الصحيفة العبرية، في وقت سابق من مساء اليوم، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيزور أوغندا يوم الإثنين القادم، وذلك بعد زيارته للولايات المتحدة الأمريكية للإعلان عن "صفقة القرن"، وزيارة روسيا لعودة المواطنة الإسرائيلية نعاما يسسخار". 

كما أكدت الصحيفة العبرية على أن "نتنياهو زار مؤخرًا عدة دول، منها الهند وبولندا والبرتغال وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الثلاثاء، خطته لتسوية القضية "الفلسطينية - الإسرائيلية" المعروفة باسم "صفقة القرن".

وبحسب ترامب ونتنياهو، فإن "صفقة القرن" ستعترف بإسرائيل دولة يهودية، إضافة إلى العمل على حل الدولتين، واعتبار القدس عاصمة "غير قابلة للتجزئة" لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية.

وأكد الجانبان على أن "إسرائيل ستعرض ولأول مرة خريطة بالأراضي التي ستقدمها مقابل السلام، وأن إسرائيل لن تقدم أي تنازلات تلحق الأذى بأمنها".

كما أشار الجانبان إلى أن "الأراضي المخصصة لفلسطين لن يقام عليها أي مستوطنات لمدة 4 سنوات، وخلال هذه الفترة سيجري دراسة الاتفاق"، إضافة إلى "نزع السلاح من قطاع غزة ووقف أنشطة حركة حماس والجهاد الإسلامي، واعتراف الفلسطينيين بدولة إسرائيل، مع حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين خارج نطاق دولة إسرائيل".

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الكلمات المفتاحية

نتيناهو صفقه القرن صحيفة عبرية دولة أفريقية

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