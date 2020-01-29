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رجل أعمال فرنسي يتحدث عن 5 سنوات في السجون القطرية (فيديو)

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:26 م
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رجل الأعمال الفرنسي - جان بيار مارونجي
رجل الأعمال الفرنسي - جان بيار مارونجي
الفجر
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ظهر رئيس مجلس إدارة شركة فرنسية للإدارة والتكوين، رجل الأعمال الفرنسي جان بيار مارونجي، لأول مرة على شاشة التلفزيون الوطني الفرنسي بعد ظهر أمس الثلاثاء.

وتحدث جان بيار مارونجي، عن ظروف الاحتجاز الفظيعة في السجون القطرية، وأكد من جديد على أن قطر "ديكتاتورية إسلامية" تمارس "الرق الحديث"، وأبرز بشكل خاص أن الدولة القطرية أبعدت "إنسانيته عنه"، وأوضح كيف استضافت السجون القطرية "المقاتلين الدواعش القطريين الذين أثاروا الهجمات الإرهابية".

هذا وتعد "France 2" أكبر قناة تلفزيونية عامة فرنسية؛ حيث تجذب 13,9٪ من مشاهدي التليفزيون الفرنسي، وتمت مشاهدة فيديو يوتيوب بالفعل، بعد مقالاته في Marianne وفي مدونته Mediapart، سيساعد هذا العرض التلفزيوني إلى حد كبير في رفع صورة "Marongiu"، وإلقاء الضوء على الممارسات غير الإنسانية في قطر.


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الكلمات المفتاحية

قطر فرنسا رجل أعمال فرنسي السجون القطرية

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