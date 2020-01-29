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رسميًا.. مانشستر يونايتد يضم برونو فيرنانديز
الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:15 م
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محمد أيمن
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أعلن
فريق الكرة الأول بنادي مانشستر يونايتد الانجليزي ضم متوسط ميدان سبورتينج لشبونة
البرتغالي برونو فيرنانديز وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية .
وكتب
الموقع الرسمي للعملاق الإنجليزي بيان صحفي أكد فيه التوصل إلى إتفاق بين إدارة
النادي ونظيرتها في الفريق البرتغالي من أجل إتمام الصفقة بشكل رسمي .
وأكد
البيان أن لاعب المانيو الجديد سوف يخضع للكشف الطبي في وقت لاحق سيعقبه التوقيع
على كافة البنود الشخصية في العقد وسيتم تقديمه بعد الإنتهاء من كافة التفاصيل .
وأشارت
الصحف الإنجليزية إلى أن الصفقة من المحتمل أن تكلف خزائن الشياطين الحمر مبلغ 68
مليون جنية إسترليني وتم إتمام الصفقة بناء على طلبات النرويجي أولي جونار
سولسكاير .
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