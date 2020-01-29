رسميًا.. مانشستر يونايتد يضم برونو فيرنانديز

أعلن فريق الكرة الأول بنادي مانشستر يونايتد الانجليزي ضم متوسط ميدان سبورتينج لشبونة البرتغالي برونو فيرنانديز وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية .

وكتب الموقع الرسمي للعملاق الإنجليزي بيان صحفي أكد فيه التوصل إلى إتفاق بين إدارة النادي ونظيرتها في الفريق البرتغالي من أجل إتمام الصفقة بشكل رسمي .

وأكد البيان أن لاعب المانيو الجديد سوف يخضع للكشف الطبي في وقت لاحق سيعقبه التوقيع على كافة البنود الشخصية في العقد وسيتم تقديمه بعد الإنتهاء من كافة التفاصيل .

وأشارت الصحف الإنجليزية إلى أن الصفقة من المحتمل أن تكلف خزائن الشياطين الحمر مبلغ 68 مليون جنية إسترليني وتم إتمام الصفقة بناء على طلبات النرويجي أولي جونار سولسكاير .