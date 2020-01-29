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صفقة القرن.. المغرب تكشف عن موقفها تجاه خطة السلام الأمريكية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:04 م
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وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة
وكالات
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صرحت المملكة المغربية، مساء اليوم الأربعاء، بأنها سوف تدرس بـ"تريث" تفاصيل خطة السلام بين إسرائيل وفلسطين المعروفة بـ(صفقة القرن)، التي طرحتها الإدارة الأمريكية ممثلة في الرئيس دونالد ترامب.

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة: إن "المملكة تقدر جهود الولايات المتحدة الأمريكية، ونأمل بديناميكية بناء السلام في الشرق الأوسط"، مضيفاً "المغرب سيدرس بتريث تفاصيل خطة السلام الأمريكية، كما ندعو لحوار بناء من أجل إقرار السلام".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الثلاثاء، خطته لتسوية القضية "الفلسطينية - الإسرائيلية" المعروفة باسم "صفقة القرن".

وبحسب ترامب ونتنياهو، فإن "صفقة القرن" ستعترف بإسرائيل دولة يهودية، إضافة إلى العمل على حل الدولتين، واعتبار القدس عاصمة "غير قابلة للتجزئة" لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية.

وأكد الجانبان على أن "إسرائيل ستعرض ولأول مرة خريطة بالأراضي التي ستقدمها مقابل السلام، وأن إسرائيل لن تقدم أي تنازلات تلحق الأذى بأمنها".

كما أشار الجانبان إلى أن "الأراضي المخصصة لفلسطين لن يقام عليها أي مستوطنات لمدة 4 سنوات، وخلال هذه الفترة سيجري دراسة الاتفاق"، إضافة إلى "نزع السلاح من قطاع غزة ووقف أنشطة حركة حماس والجهاد الإسلامي، واعتراف الفلسطينيين بدولة إسرائيل، مع حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين خارج نطاق دولة إسرائيل".

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الكلمات المفتاحية

صفقه القرن سيادة اسرائيل خطة السلام الأمريكية المغرب

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