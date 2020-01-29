طبيب نفسي: ضرب الآباء للأبناء دليل على ضعف الشخصية

قال الدكتور عمرو يسري، استشاري الصحة النفسية، إن ضرب الآباء للأبناء، يدل على ضعف شخصية الأب، ويؤدي إلى أثر سلبي على الأبناء، معقبًا: "الضرب أكثر من مرة يؤدي إلى فقدان تأثيره على الأبناء، بيخلي الإبن بينحس، وبتبقى حرقت كل الكروت، وهتفقد تأثيرك على ابنك".



وتابع "يسري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن اللجوء إلى العنف البدني يدل على الشخص غير قادر على الوصل إلى حل عن طريق إعمال العقل، ولذلك يلجأ إلى العنف البدني.



ولفت إلى أن الإنسان الناجح هو الذي لديه القدرة على الانفعال، والشخص الغير قادر على ذلك مريض، معقبًا: "في أب ممكن يقوم بالانفعال ويضرب أبنائه، وبعدما ينكسر أحد من أبنائه يقوم بالبكاء، وهذا مرض في حاجة للعلاج".



