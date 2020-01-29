فور طرحها.. نفاذ جميع تذاكر مباراة أبها والهلال بالدوري السعودي

نفذت جميع تذاكر مباراة أبها والهلال بعد ساعة واحدة فقط من طرحها عبر منافذ البيع والتي جاءت في مدينة أبها ومدينة خميس مشيط جنوب المملكة العربية السعودية .

وإصطفت الجماهير في طوابير طويلة من أجل الحصول على تذكرة لحضور المباراة في الوقت الذي أعلن فيه فريق نادي أبها صباح اليوم الأربعاء عن طرح تذاكر المباراة بداية من الساعة الرابعة عصر اليوم الاربعاء.

وجاءت التذاكر في سبعة منافذ أربعة منها في مدينة أبها وثلاثة في خميس مشيط حيث تتعطش جماهير جنوب المملكة في رؤوية الفرق الكبرى بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وتأتي تلك الفرصة بسبب قلة المشاركة من المنطقة في البطولة.

ويحل فريق نادي الهلال يوم الجمعة ضيفًا على فريق نادي أبها لحساب مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم في المباراة التي تقام على ملعب إستاد مدينة الأمير سلطان الرياضية بمحالة بمدينة أبها .

وقبل المباراة يحتل الهلال المركز الثاني برصيد إثنين وثلاثين نقطة بفارق نقطة وحيدة عن النصر المتصدر فيما يتواجد فريق نادي أبها في المركز الثامن برصيد ثلاثة وعشرين نقطة .



