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صفقة دفاعية جديدة تلوح في أفق أرتيتا بعد بابلو ماري

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:00 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء عن وجود صفقة جديدة تلوح في أفق المدير الفني الأسباني للجانرز مايكيل أرتيتا .

 

وقالت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت عن وجود مفاوضات من جانب إدارة الجانرز للحصول على خدمات سيدريك سواريس .

 

ويعتبر البرتغالي ظهير أيمن فريق نادي ساوثهامبتون الإنجليزي واحد من أفضل اللاعبين في هذا المركز بالدوريات الخمسة الكبرى وتتطلع إدارة الجانرز لتقديم عرض مقابل 5 ملايين يورو من أجل الظفر بخدماته.

 

كما أضافت الصحيفة ايضًا أن محاولة ساوثهامبتون لضم الجناح الأيمن لفريق نادي توتنهام كاييل ووكر بيترز على سبيل الإعارة سوف يسهل عملية إنتقال لاعبه البرتغالي للجانرز .

 

ويأمل أرتيتا في أن يقوي الجهة اليمنى لفريقه خاصًة أنه يضع عينه على الظهير الأيمن لفريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ليفين كورزاوا.

 

ويعاني الفريق الإنجليزي من مشاكل دفاعية بالجملة الموسم الجاري بالبريميرليج حيث أنه لم يحافظ على نظافة شباكه سوى في أربعة مباريات فقط .

 

وسبق وأن إنضم سواريس لساوثهامبتون في عام 2015 وقدم مستويات رائعة معه وهو الذي خرج معارًا الموسم الماضي لفريق نادي إنتر ميلان قبل أن يعود للبريميرليج مرة أخرى .

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الكلمات المفتاحية

ساوثهامبتون الدوري الانجليزي

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