عاجل.. كلمات أغنية تركي آل الشيخ الجديدة للأهلي

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية عن تجهيزه أغنية جديدة لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لتكون هديه لجماهيرة خلال الفترة القليلة المقبلة .

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك " أنه سوف يطرح الأغنية خلال الفترة القليلة المقبلة .

ورصد الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي مكافأة مادية كبيرة للاعبي الاهلي من أجل تحفيزهم لعبور عقبة فريق نادي الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا .

وجاءت كلمات أغنية الاهلي الجديدة على النحو التالي :-



