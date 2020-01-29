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توعية محلات تصفيف الشعر من فيروس الكورونا بالإسكندرية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:45 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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قامت مديرية التضامن الإجتماعي بالإسكندرية، إدارة شئون المراة، بالتعاون والتنسيق مع إدارة الثقافة الصحية بمنطقة وسط الطبية، اليوم الأربعاء، بعقد ندوة تحت عنوان "احمي نفسك من الفيروسات الكبدية"، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية ١٠٠ مليون صحة.

حضر الندوة إمام فوزي، وكيل مديرية التضامن الإجتماعي، والدكتورة إلهام خَميس مدير إدارة الثقافة الصحية بمنطقة وسط الطبية.

وكشفت الدكتورة إلهام خميس، عن طرق انتقال العدوي ومسببات المرض وأهم مسبباته، وأهمها "محلات الحلاقة، الكوافيرات، أطباء الأسنان"، مؤكدة على ضرورة إستخدام الأدوات الشخصية لكل فرد والتوعية اللازمة، ومن يخالف ذلك سوف يتم تشميع المحال الخاصة به.

وتابعت خميس، أنه تم توزيع المنشورات اللازمة علي هذه المحلات بدءً من منطقة وسط الطبية، كما تم تغطية كافة المعلومات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وطرق انتقاله وكيفية مواجهه انطلاقًا من مبدأ الوقاية خير من العلاج، وتم اعطاء نبذة عن جهود دولة الصين في ايجاد علاج له.
توعية محلات تصفيف الشعر من فيروس الكورونا بالإسكندرية
توعية محلات تصفيف الشعر من فيروس الكورونا بالإسكندرية
توعية محلات تصفيف الشعر من فيروس الكورونا بالإسكندرية
توعية محلات تصفيف الشعر من فيروس الكورونا بالإسكندرية
توعية محلات تصفيف الشعر من فيروس الكورونا بالإسكندرية
توعية محلات تصفيف الشعر من فيروس الكورونا بالإسكندرية
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مصر فيروس كورونا فيروس الوقاية من كورونا اخبار

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