Advertisements
Advertisements
Advertisements

جامعة جدة تطلق الدورة الـ11 من مسابقتها القرآنية.. الأحد

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:27 م
Advertisements
الدكتور عبداللطيف آل الشيخ
الدكتور عبداللطيف آل الشيخ
الفجر السعودي
Advertisements
أعلن  وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن جامعة جدة تطلق الدورة الـ11 من مسابقتها القرآنية لطلاب وطالبات المحافظة الأحد القادم، برعاية محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز.

وأوضح الدكتور عبد اللطيف، أن المسابقة امتداد لنهج المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في العناية بالقرآن الكريم وأهله، خصوصاً في أوساط المحافظ التعليمية في بيئة خصبة لاحتضان الطلاب وطالبات التعليم، للارتقاء بمستواهم علمياً وتربوياً، وتوجيههم إلى الإقبال على حفظ كتاب الله وتلاوته وتدبر معانيه.

وقال الوزير آل الشيخ الذي يشغل المشرف العام على جمعيات تحفيظ القرآن الكريم: إن عناية المملكة بالقرآن الكريم متأصلة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز إلى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين، وتتخذ جوانب متعددة؛ منها تعليم القرآن وتحفيظه من خلال 220 جمعية للتحفيظ منتشرة في مناطق المملكة، مبيناً أن 11426 خاتماً للقرآن من خريجي تلك الجمعيات.

وثمن الرعاية الكريمة للأمير مشعل بن ماجد للمسابقة التي قطعت شوطاً من الزمن بمشاركة الجامعات والكليات، مشيداً بالجهود المبذولة من الجامعة في تنظيم المسابقة والاحتفاء بحفظة كتاب الله وتكريمهم وتقديرهم بما هم أهل له.

ودعا للمشاركة في هذا التنافس وتوجيه طاقات الطلاب والطالبات نحو القرآن عملاً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم  "خيركم من تعلم القرآن وعلمه"، مطالباً رجال وسيدات الأعمال برعاية ودعم مثل هذه المسابقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مسابقة قرآنية سلامي جامعة جدة الدورة 11 الأحد أوضح

أخبار تهمك

(Click Here / اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك | نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابه التعليم الاساسى Giza results

منذ أقل من ساعة

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ ساعة

أسرع لينك.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 Now من هنا وتجنب البطؤ

منذ أقل من ساعة

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

منذ ساعة

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ ساعة

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ أقل من ساعة

احصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

منذ أقل من ساعة

بوابة نتائج التعليم الاساسى 2019 | ننشر كشف نتيجة الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي 2020 التيرم 1 برقم الجلوس (جميع المحافظات) عبر cairogovresults

منذ حوالي 19 ساعة

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ أقل من ساعة

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ ساعة

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

منذ حوالي 19 ساعة

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

منذ حوالي 19 ساعة

بوابة التعليم الأساسي.. رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول

منذ حوالي 19 ساعة

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ ساعة

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

منذ حوالي 19 ساعة

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل - السعودية | انطلاق مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن "26 محرم"

رئيس خيركم بجدة: جائزة الملك سلمان أقوى المسابقات وأكبر دعم لأهل القرآن

أمير القصيم يستقبل الفائزين بجائزة خادم الحرمين الشريفين من طلاب تحفيظ القرآن

فيصل بن سلمان: دعم خادم الحرمين لجمعيات تحفيظ القرآن من أبرز مظاهر العناية بالقرآن الكريم وأهله

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:20 م

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

05:19 م

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

05:20 م

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

05:20 م

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

05:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status