جامعة جدة تطلق الدورة الـ11 من مسابقتها القرآنية.. الأحد

أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن

جامعة جدة تطلق الدورة الـ11 من مسابقتها القرآنية لطلاب وطالبات المحافظة الأحد القادم، برعاية محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز.

وأوضح الدكتور عبد اللطيف، أن المسابقة امتداد لنهج المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في العناية بالقرآن الكريم وأهله، خصوصاً في أوساط المحافظ التعليمية في بيئة خصبة لاحتضان الطلاب وطالبات التعليم، للارتقاء بمستواهم علمياً وتربوياً، وتوجيههم إلى الإقبال على حفظ كتاب الله وتلاوته وتدبر معانيه.

وقال الوزير آل الشيخ الذي يشغل المشرف العام على جمعيات تحفيظ القرآن الكريم: إن عناية المملكة بالقرآن الكريم متأصلة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز إلى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين، وتتخذ جوانب متعددة؛ منها تعليم القرآن وتحفيظه من خلال 220 جمعية للتحفيظ منتشرة في مناطق المملكة، مبيناً أن 11426 خاتماً للقرآن من خريجي تلك الجمعيات.

وثمن الرعاية الكريمة للأمير مشعل بن ماجد للمسابقة التي قطعت شوطاً من الزمن بمشاركة الجامعات والكليات، مشيداً بالجهود المبذولة من الجامعة في تنظيم المسابقة والاحتفاء بحفظة كتاب الله وتكريمهم وتقديرهم بما هم أهل له.

ودعا للمشاركة في هذا التنافس وتوجيه طاقات الطلاب والطالبات نحو القرآن عملاً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم "خيركم من تعلم القرآن وعلمه"، مطالباً رجال وسيدات الأعمال برعاية ودعم مثل هذه المسابقات.