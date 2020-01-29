دورتموند يبدأ إجراءات تحصين " الجوهرة هالاند "

تخشى جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند الألماني على نجم الفريق الشاب إيرلينج هالاند وتهاب من أن يرحل بنفس الطريقة التي رحل بها نجوم الفريق السابقين .

وإنضم الدولي النرويجي إلى أسود الفيستيفال خلال فترة الإنقالات الشتوية الجارية قادمًا من صفوف فريق نادي ريد بول سالزبورج النمساوي بعد أن قدم مردود جيد في بطولة كأس العالم للناشئين ودوري أبطال أوروبا .

وفي أول مباراة له مع فريقه الجديد الذي تكلفت خزائنه مبلغ 20 مليون يورو من أجل جلبه تمكن هالاند من تسجيل ثلاثة أهداف أنقذ بهم فريقه من الخسارة وفي المباراة الثانية وقع على هدفين .

ليكون بذلك حصيلة اللاعب خمسة أهداف في مباراتين ما جعل الفريق يضع شرط جزائي في عقد اللاعب البالغ من العمر تسعة عشر عامًا يمنعه من الرحيل سوى بموافقة ناديه ودفع المبلغ المُتفق عليه .

وقالت صحيفة سبورت بيلد الألمانية أن والد اللاعب ووكيل أعماله حاولا إقناع إدارة الفريق الأصفر بوضع بند يسمح له مقابل 50 مليون يورو لكن الإدارة لم توافق وزادت من قيمة الشرط الجزائي ليصبح 75 مليون يورو .

وسيتم تفعيل هذا البند إعتبارًا من صيف العام المقبل 2021 إنتظارًا لما سيقوم به اللاعب ورؤية ما إذا كان سيواصل تألقه أم سيختفي توهجه.