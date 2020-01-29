خبر سار لجماهير الأهلي قبل موقعة الهلال السوداني





وضع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، رمضان صبحي نجم الفريق ضمن خططه لمباراة الهلال السوادني المقبلة.





ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني، السبت المقبل، في الجولة السادسة للمجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا في مباراة هامة ومرتقبة.





واستقر فايلر على وجود رمضان صبحى، على دكة البدلاء فى مواجهة الهلال السودانى، خاصة وأن اللاعب من أفضل الخيارات الفنية للفريق، ووجود سيمثل إضافة قوية للفريق.





وأكد مصدر بالأهلي، أن حالة صبحى تتحسن بشكل كبير من الإصابة فى العضلة الخلفية والتى غاب على أثرها عدة أسابيع، قبل أن يتعافى ويشارك فى التدريبات الأخيرة، وهناك اتجاه كبير بسفر اللاعب ضمن قائمة الفريق التى ستخوض لقاء الهلال.





ويتصدر الأهلى ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط فى حين يأتى الهلال السودانى فى المركز الثالث برصيد 9 نقاط، بالتساوى مع النجم الساحلى صاحب المركز الثانى، ويحتاج الأحمر إلى التعادل أو الفوز فى المباراة لحسم التأهل لدور الثمانية بالبطولة.



