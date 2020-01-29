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5 لاعبين مهددين بالرحيل عن بايرن ميونيخ في الصيف
الأربعاء 29/يناير/2020 - 04:27 م
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أحمد عصام
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استقر مسئولو فريق بايرن ميونيخ الألماني على رحيل بعض اللاعبين خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، خاصة مع اقتراب انتهاء الكثير من عقود النجوم في الفريق.
وأشارت تقارير ألمانية حسب صحيفة "بيلد"، إن هناك لاعبين ستنتهي عقودهم في بايرن ميونخ قريبا، ولن يحصل الجميع على عقود جديدة من أجل تجديد الدماء في الفريق البافاري.
ويعد الثنائي توماس مولر ومانويل نوير من ابرز اللاعبين الذين سيتم تجديد عقدهم مع فريق بايرن ميونيخ، بينما سيكون هناك خطر كبير على ديفيد الابا الذي كان يريد الخروج من الفريق في الفترة الأخيرة.
وقرر الفريق الألماني بيع الثنائي مارتينيز وبواتينج في الصيف المقبل وعدم تجديد عقدهما، وأيضا الحارس البديل اوليرتش اقترب من الرحيل عن القلعة البافارية، بينما سيكون موقف تياجو ألكانتارا معلق لحين جلب اللاعب عرض مادي كبير للرحيل.
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