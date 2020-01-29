5 لاعبين مهددين بالرحيل عن بايرن ميونيخ في الصيف

استقر مسئولو فريق بايرن ميونيخ الألماني على رحيل بعض اللاعبين خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، خاصة مع اقتراب انتهاء الكثير من عقود النجوم في الفريق.





وأشارت تقارير ألمانية حسب صحيفة "‏بيلد"، إن هناك لاعبين ستنتهي عقودهم في بايرن ميونخ قريبا، ولن يحصل الجميع على عقود جديدة من أجل تجديد الدماء في الفريق البافاري.



