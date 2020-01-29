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لقاء بين الغنوشي ورئيس البرلمان الجزائري
الأربعاء 29/يناير/2020 - 04:20 م
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مروى الجلاصي
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إلتقى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، اليوم الأربعاء 29 جانفي 2020، رئيس البرلمان الجزائري سليمان شنين، على هامش اجتماع الدورة الخامسة عشر لمؤتمر الاتحاد البرلماني والاجتماعات، ذي الصلة به لدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي ببوركينا فاسو.
وذكر البرلماني الجزائري حسن عريبي، أن الطرفين أكدا الإستعداد للتعاون في كل المجالات والعمل سويّا، على إحياء مجلس الشوري المغاربي ليقوم بالدور المنوط به خدمة لشعوب المنطقة.
ويجدر التذكير، بأن رئيس الجمهورية قيس سعيّد يؤدي زيارة إلى الجزائر، يوم الأحد 02 فيفري 2020، أين سيلتقي الرئيس عبد المجيد تبون لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وملفّ الأزمة الليبية التي تهمّ الجزائر وتونس بشكل خاص، حسب ما نقله موقع الخبر الجزائري.
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