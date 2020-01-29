لقاء بين الغنوشي ورئيس البرلمان الجزائري

إلتقى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، اليوم الأربعاء 29 جانفي 2020، رئيس البرلمان الجزائري سليمان شنين، على هامش اجتماع الدورة الخامسة عشر لمؤتمر الاتحاد البرلماني والاجتماعات، ذي الصلة به لدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي ببوركينا فاسو.





وذكر البرلماني الجزائري حسن عريبي، أن الطرفين أكدا الإستعداد للتعاون في كل المجالات والعمل سويّا، على إحياء مجلس الشوري المغاربي ليقوم بالدور المنوط به خدمة لشعوب المنطقة.



