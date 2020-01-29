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ريال مدريد يخطط لضم صفقة نارية من الكالتشيو

الأربعاء 29/يناير/2020 - 04:22 م
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية ايطالية عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع جانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان الايطالي.

وأفادت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع دوناروما في الصيف المقبل لمنافسة البلجيكي تيبو كورتوا في حراسة مرمى الفريق مما يصب بالفائدة على حراسة مرمى الميرينجي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن عقد دوناروما ينتهي في صيف 2021 وبالتالي قد يجبر إدارة ميلان على بيعه عقب نهاية الموسم الحالي حتى لا يرحل مجانًا في الصيف التالي.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن ميلان يرغب في الحصول على 70 مليون يورو للموافقة على الاستغناء عن حارسه الشاب البالغ من العمر 20 عامًا.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية مطلع الشهر الحالي أن ريال مدريد قد يغير سياسته في التعاقدات في الميركاتو الحالي ويدخل في سوق الانتقالات من أجل ضم صفقة جديدة في شهر يناير الجاري.

وأشار موقع ديفنسا سنترال الإسباني إلى أن ريال مدريد يسعى للتعاقد مع الإسباني الدولي فابيان رويز نجم وسط نابولي، حيث أراد زين الدين زيدان المدير الفني للفريق حسم الصفقة في الشهر الحالي.

وأوضح الموقع الإسباني أن فابيان رويز يعتبر من أبرز المواهب في وسط ملعب إسبانيا ويعيش موسمه الثاني مع نابولي وكان أحد الركائز الأساسية للمدرب السابق كارلو أنشيلوتي وقاد منتخب إسبانيا الفائز بأمم أوروبا تحت 21 عاماً مما جعل ريال مدريد يضعه ضمن حساباته.

وأكد الموقع الإسباني أن الوضع الحالي في نابولي قد يدفع رويز نحو الرحيل إلى ريال مدريد، حيث يعيش نابولي فترة صعبة بعدما أقال دي لاورينتيس رئيس النابولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي وتعاقده مع جينارو جاتوزو لكنه لم ينجح في إعادة نابولي للطريق الصحيح.

وألمح الموقع الإسباني أن رويز يمتلك عروض لتجديد تعاقده مع تحسين في راتبه ويريد الرحيل في يناير لذا حدد نابولي ثمناً لبيعه إذا قدم ريال مدريد عرضاً بقيمة 70 إلى 80 مليون يورو يمكنه حسم الصفقة في الميركاتو الشتوي.
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