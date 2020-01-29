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"البحوث الإسلامية" يطلق حملة "اقرأ وارتقي" في المحافظات

الأربعاء 29/يناير/2020 - 04:16 م
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بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أطلق مجمع البحوث الإسلامية، حملة توعوية تزامنًا مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الواحدة والخمسين بعنوان "اقرأ وارتقي"، حيث تستمر فعاليات الحملة لمدة أسبوع، ينتشر من خلالها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في مختلف قرى ومدن ومحافظات الجمهورية بين المواطنين وخاصة الشباب، بالإضافة إلى نشر رسائل إلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع الناس على القراءة وبيان أهميتها.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، إن الحملة تأتي في إطار اهتمام الأزهر الشريف بجانب التوعية والتثقيف وبناء العقول على الفهم الصحيح، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، بأهمية تواصل وعاظ وواعظات الأزهر الشريف مع المواطنين وتوعيتهم بكل القضايا التي ترتبط باهتماماتهم ارتباطا مباشرا.

وأضاف عياد أن الحملة تركز على بيان فضل القراءة والمعرفة من خلال حث القرآن الكريم والسنة النبوية عليها، وضرب الأمثلة على ذلك، بالإضافة إلى بيان تاريخ الأمة الإسلامية المشرف في القراءة والعلم والاطلاع، ودور القراءة في تغذية العقول وإمدادها بالمعرفة التي تمكنها من التعامل مع القضايا المتنوعة بإرادة حرة دون تبعية مباشرة.

وأشار "عيّاد" إلى أن معرض الكتاب فرصة مهمة لطلاب العلم والثقافة في مختلف فروع العلم، حيث إن هذه المرحلة المهمة تحتاج إلى بناء جيل جديد لديه وعي بكل ما يدور حوله وعلى درجة عالية من الثقافة والمعرفة، موضحا أن المعرفة هي أساس الحياة، والقراءة هي شعاع النور الذي نرى به الطريق أمامنا بدون أي تشويش أو تضليل.
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الكلمات المفتاحية

البحوث الإسلامية

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