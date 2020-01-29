أول فرمان لكارتيرون بعد الوصول لأنجولا

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على خوض أولى تدريباته في أنجولا عند الخامسة مساء اليوم.



ويستعد الزمالك لمواجهة أول أغسطس يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.



وتعادل الزمالك مع وادي دجلة بهدف لمثله بالأمس ضمن منافسات بطولة الدوري.



وكان فى استقبال بعثة الزمالك محمد صفوت سفير مصر فى أنجولا والمستشار طارق يوسف القنصل العام وايهاب على الملحق الإداري.



وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، خوض اللاعبين التدريب الأول بأنجولا في الخامسة مساء على أحد الملاعب القريبة من فندق إقامة البعثة.



ويلعب الزمالك مع أول أغسطس الأنجولي في ختام مباريات المجموعة الأولى من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا السبت المقبل.