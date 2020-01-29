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"الأرصاد" تصدر بيانا بشأن طقس الغد

الأربعاء 29/يناير/2020 - 04:13 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المقرر غدًا الخميس، ولمدة 24 ساعة، حيث أوضح البيان، أن هناك أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وهناك شبورة مائية وغيوم أحيانًا على بعض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع نشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية مما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

وأوضح البيان الصادر عن الهيئة، أن طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا على كافة أنحاء الجمهورية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجه، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 06 درجات، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وسانت كاترين العظمى 13 درجة والصغرى 05 درجات.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
"الأرصاد" تصدر بيانا بشأن طقس الغد
"الأرصاد" تصدر بيانا بشأن طقس الغد
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الكلمات المفتاحية

طقس الخميس حالة الطقس الأرصاد أخبار مصر

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