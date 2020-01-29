رسمياً.. أرسنال يعلن ضم نجم فلامنجو

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن تعاقده مع اللاعب الإسباني بابلو ماري قادما من فريق فلامينجو البرازيلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية في شهر يناير الجاري.

وجاء توقيع الجانرز مع بابلو ماري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري مع أحقية الشراء في نهاية الموسم، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق في الخط الدفاعي.

ويعد بابلو ماري من أبرز المدافعين في الدوري البرازيلي خلال المواسم الماضية، حيث شارك اللاعب الإسباني مع فريقه في بطولة كأس العالم للأندية الماضية.





وأصبح مدافع فريق فلامينجو البرازيلي السابق هو أول صفقة لميكيل ارتيتا مع الفريق اللندني منذ توليه القيادة الفنية للنادي.