عاجل.. عقوبة مالية جديدة على صالح جمعة.. تعرف على التفاصيل

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بأنه سيتم توقيع عقوبة مالية على صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر بعدما تغيب عن المران الجماعي اليوم الأربعاء.





وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات خاصة بأن اللاعب تغيب عن مران الفريق الجماعي اليوم بدون إذن، وبالتالي سيتم توقيع غرامة مالية عليه وفقًا للائحة.



وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قد أعلن في وقت سابق عدم حاجته لخدمات اللاعب ومتمنيًا له التوفيق في أي ناد سينضم إليه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



ويرفض صالح جمعة الرحيل عن الأهلي صوب أحد الأندية المحلية حيث يرغب في اللعب بأحد الدوريات العربية لكنه لم يتلقى أي عروض رسمية.