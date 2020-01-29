Advertisements
Advertisements
Advertisements

نوال الزغبي تروج لأغنيتها الجديد "قوية" بإطلالة حمراء

الأربعاء 29/يناير/2020 - 04:26 م
Advertisements
رشا عادل
Advertisements
روجت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، لأغنيتها الجديد الذي يحمل اسم "القوية"، ونشرت صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "نوال"، خلال الصورة مرتدية "مرتدية" فستانًا وبليزر باللون الأحمر وكان شعرها مرفوع واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وأبرزت إطلالتها بحلق على شكل نجوم واسورة".

وعلقت الزغبي، على الصورة قائلة:"قريبًا القوية".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة اللبنانية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "دخيل هالطلة وهالطياب كلو "وأضاف "جمالو الغزال"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ما احلاكي بالأحمر كأنك أميرة".

ويذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي، أغنية "كده باي"، والتي طرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
نوال الزغبي تروج لأغنيتها الجديد "قوية" بإطلالة حمراء
نوال الزغبي تروج لأغنيتها الجديد "قوية" بإطلالة حمراء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسلات جديدة افلام جديدة اخبار الفن

أخبار تهمك

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 4 ساعات

أسرع لينك.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 Now من هنا وتجنب البطؤ

منذ ساعتين و 46 دقيقة

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ حوالي 4 ساعات

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ أقل من ساعتين

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ حوالي 4 ساعات

بوابة التعليم الأساسي.. رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول

منذ حوالي 18 ساعة

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

منذ حوالي 18 ساعة

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ ساعتين و 15 دقيقة

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

منذ حوالي 18 ساعة

(Click Here / اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك | نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابه التعليم الاساسى Giza results

منذ 36 دقيقة

احصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

منذ حوالي 17 ساعة

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ حوالي 7 ساعات

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. فودافون تقرر مصير موظفيها في مصر

منذ ساعتين

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

سميرة سعيد تروج لبرنامج "ذا فويس" بفوتوسيشن جديد

شاهد.. يارا تتألق بإطلالة بيضاء على "إنستجرام"

سلمي رشيد تشعل إنستجرام بإطلالة سوداء

إنجي المقدم: "الشكل ده كان وراه مجهود كبير من ناس كتير"

نوال الزغبي تشعل "إنستجرام" بإطلالة صيفية

نوال الزغبي توجه رسالة تفاؤل لجمهورها

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:52 ص

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

02:56 م

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

11:10 م

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

01:17 م

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

01:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status