نوال الزغبي تروج لأغنيتها الجديد "قوية" بإطلالة حمراء

روجت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، لأغنيتها الجديد الذي يحمل اسم "القوية"، ونشرت صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "نوال"، خلال الصورة مرتدية "مرتدية" فستانًا وبليزر باللون الأحمر وكان شعرها مرفوع واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وأبرزت إطلالتها بحلق على شكل نجوم واسورة".



وعلقت الزغبي، على الصورة قائلة:"قريبًا القوية".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة اللبنانية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "دخيل هالطلة وهالطياب كلو "وأضاف "جمالو الغزال"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ما احلاكي بالأحمر كأنك أميرة".



ويذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي، أغنية "كده باي"، والتي طرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".