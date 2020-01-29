عاجل.. فودافون تقرر مصير موظفيها في مصر

أعلنت شركة فودافون مصر عن استمرار التزامها تجاه موظفيها في مصر البالغ عددهم ٧٢٠٠ موظف تقريبا، مؤكدة التزامها بجميع حقوقهم وصمان عدم تأثرهم بصفقة البيع المحتملة لأسهم شركة فودافون العالمية لصالح شركة الاتصالات السعودية STC.





وأوضح الكسندر نوفاك، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن رئيس فودافون العالمية أكد لرئيس مجلس الوزراء أمس استمرار التزام فودافون تجاه السوق المصري، واستمرار العلامة التجارية لفودافون في السوق المصري دون تغيير حتى بعد اتمام الصفقة.



