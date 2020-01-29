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أول تعليق لـ حسين الجسمي بعد تبرئة شقيقه في قضية مريم حسين

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:15 م
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حسين الجسمي
حسين الجسمي
الفجر الفنى
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علق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، على القرار الصادر بتبرئة شقيقه الإعلامي صالح الجسمي فى قضية الفنانة المغربية مريم حسين، عبر حسابه الخاص بموقع تبادل التغريدات المصغر "تويتر" قائلا: "الاحترام تربيه وليس ضعف".

ونذكر أنه أيدت محكمة الاستئناف في دبي، حكم محكمة الجنح القاضي بإبعاد الفنانة المغربية مريم حسين عن الدولة، وتبرئة غريمها الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي من التهم المسندة إليه، مع تخفيض عقوبة حبسها من 3 شهور إلى شهر واحد لإدانتها بتهمة هتك العرض بالرضا مع مغني "راب" في إحدى الحفلات الموسيقية، وذلك وفق ما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

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الكلمات المفتاحية

الاعلامي صالح الجسمي أزمة صالح الجسمي

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