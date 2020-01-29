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استمرار حبس صاحب محطة وقود لبيعه 70 ألف لتر سولار بالسوق السوداء

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:10 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأميرية، قرارًا بتجديد حبس صاحب محطة وقود لاستيلائه على 70 ألف لتر لبيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغًا بضبط صاحب محطة وقود لتموين السيارات لبيعة 70 ألف لتر سولار بالسوق السوداء بأزيد من أسعارها، وعدم انتظام القيد بدفاتر 21 بترول الخاص بالمحطة، وترحيل الرصيد المتبقي من اليوم السابق لليوم التالي، وتجميعه 70000 لتر "سولار- بنزين 92"، دون التعاقد مع الجهات المختصة، لبيعها بأسعار باهظة في السوق السوداء، قدرت بقيمة مالية 495500 جنيه، بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت البنايبة العامة لمباشرةالتحقيق.
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الكلمات المفتاحية

محطة وقود النيابة العامة الفجر السولار السوق السوداء

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