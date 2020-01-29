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موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد سموحة الخميس 30 / 1 / 2020 في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:07 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام يوم غدًا مباراة الاتحاد السكندري ضد سموحة والتي تجمعهما على ملعب إستاد الإسكندرية لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .

 

وفي السطور التالية يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على موقف الفريقان في بطولة الدوري بالإضافة إلى موعد المباراة والقنوات الناقلة لها .

 

مباراة الإتحاد السكندري ضد سموحة

 

وقبل المباراة يحتل فريق نادي الاتحاد السكندري المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد خمسة وعشرين نقطة جمعها الفريق من أربعة عشر مباراة بالفوز في سبعة لقاءات والتعادل في أربعة فيما تكبد أبناء الإسكندرية في ثلاثة مباريات .

 

فيما يحتل فريق نادي سموحة المركز الثامن برصيد تسعة عشر نقطة بالفوز في أربعة مباريات والتعادل في سبعة فيما تكبد أبناء حمادة صدقي الخسارة في ثلاثة مباريات ويسعى الفريق إلى تحقيق الفوز من أجل الإقتراب أكثر نحو المربع الذهبي .

 

توقيت متابعة مباراة الاتحاد السكندري ضد سموحة

 

ومن المُنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرًة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

 

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري ضد سموحة

 

تنقل مباراة الاتحاد السكندري ضد سموحة عبر قناتي أون سبورتس إتش دي وقناة تايم سبورت الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري

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