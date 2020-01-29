سنة ونصف.. وكيل إيمانويل يكشف تفاصيل عقده مع المقاصة

إيمانويل إيمونيكي



وأوضح عباس في تصريحات خاصة أن المفاوضات بين الطرفين تكللت بالنجاح وشهدت الاتفاق على كل التفاصيل، مشيرًا إلى أن العقد سيكون لمدة موسم ونصف موسم.



وأشار إلى أن إدارة المقاصة ستعقد مؤتمر صحفي يوم السبت المقبل في حضور المدرب لتوقيع العقود بشكل رسمي بين الطرفين.



وأكد أن المدرب غادر القاهرة صباح اليوم لجمع متعلقاته على أن يعود مساء الجمعة المقبل ويبدأ بعدها مهمته مع الفريق الفيومي.



وسيتولى إيمانويل مهمة تدريب المقاصة خلفًا لأحمد حسام ميدو والذي رحل عن الفريق بسبب سوء النتائج ونزيف النقاط.

أكدأن الأخير اتفق مع مسئولي مصر للمقاصة على كل التفاصيل لتوليه تدريب الفريق الفيومي.