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أسعار العملات اليوم الأربعاء 29-1-2020 في البنوك المصرية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:01 م
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بوابة الفجر
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حافظت أسعار العملات اليوم الأبعاء 29-1-2020 على استقرارها في البنوك العاملة في مصر، حيث ارتفع سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه اليوم خلال تعاملات أمس ، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم 

استقر سعر اليورو خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم 15.75 جنيه للشراء، 15.85 جنيه للبيع، بحسب اخر التحديثات الصادرة عن البنك الأهلى المصري.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم 

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، بلغ 20.55 جنيه للشراء، 20.75 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 
سعر الريال السعودى اليوم 

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا نحو سعر الريال 4.18 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم 
سجل سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم نحو 51.60 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى.

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