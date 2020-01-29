عناصر تواجدهما يسبب ذعر للأهلي السعودي في مجموعات دوري الأبطال

استطاع أهلي جدة السعودي أن يحقق الفوز أمام نظيره استقلال دوشنبه، بهدف دون رد، ليتأهل بذلك إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020.





الأهلي شارك في دوري أبطال آسيا 10 مرات في المسابقة منذ عام 2005 وحتى العام الماضي 2019.





ويتواجد الأهلي في المجموعة التي تضم الشرطة العراقي، والوحدة الإماراتي والاستقلال الإيراني.





ضربة جزاء منقذة





الراقي تأهل إلى دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020 بضربة جزاء سجلها في الدقائق الأخيرة من المباراة 90+1.





وفي أولى مشاركاته في المحلق الآسيوي نسخة 2015، استطاع أن يحقق الفوز على ضيفه القادسية الكويتي بثنائية مقابل هدف، سجلها مهاجمه السوري عمر السومة عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 85 بعد أن كان اللقاء يقترب من الخصم، ليمدد الوقت إلى الأشواط الإضافية، ويسجل مصطفى بصاص هدف الفوز.





ماذا قدم الأهلي السعودي في 10 مشاركات بدور المجموعات





المشاركة الأولى في دور المجموعات عام 2005، كان معه الزوراء العراقي والجيش وباختاكور، حقق 5 انتصارات وخسر مباراة واحدة، وتأهل إلى دور ربع النهائي.





وفي نسخة 2008، مع الكرامة والسد القطري والوحدة الإماراتي، خسر في لقائين وتعادل في 4 مباريات، وودع البطولة.





نسخة 2009، مع استقلال طهران، و الغرافة خسر أمامهما في 4 لقاءات وفاز في لقائين أمام الجزيرة الإماراتي، ولم يتأهل.





نسخة 2012، مع النصر الاماراتي، والدحيل واصباهان، خسر في لقائين وتعادل في لقاء وحيد وفاز في 3 لقاءات، وتأهل إلى دور 16.





نسخة 2013، مع النصر الإماراتي، واصباهان والغرافة، وحقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في لقائين فقط، وتأهل إلى دور 16.





نسخة 2015، مع أهلي دبي وناصف قرشي وتراكتور، حقق 3 تعادلات ومثلهم انتصارات، وتأهل إلى الدور المقبل.





نسخة 2016، مع العين وناصف قرشي والجيش، حقق 3 انتصارات ومثلهم هزائم ليودع البطولة.





نسخة 2017، مع بونيودكور وذوب آهين والعين الإماراتي، وحقق 4 انتصارات وتعادل مرتين وهزم مرة واحدة ليتأهل إلى الدور المقبل.





نسخة 2018، مع الجزيرة والغرافة وتراكتور، وحقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل مرتين، ليتأهل إلى الدور المقبل.





نسخة 2019، مع باختاكور، والسد القطري وبيرسبوليس، واستطاع أن ينتصر في 3 لقاءات وخسر مثلهم، ليتأهل إلى الدور المقبل.





وتجدر الإشارة إلى أنه في المرتين الذي تواجد الأهلي مع استقلال طهران والوحدة الإماراتي في دور المجموعات ودع من هذا الدور.





جدير بالذكر أن أكثر إنجاز وصل إليه الأهلي في دوري أبطال آسيا، هو بلوغه النهائي في عام 2012، والذي خسره بثلاثية مقابل هدفين، وخرج 3 مرات من دور المجموعات، ونفس عدد المرات من دور ربع نهائي، بالإضافة إلى 3 مرات من دور الـ16.