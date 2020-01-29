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لورا ديرن تكشف سر حبها لفيلم "Marriage Story"

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:46 ص
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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اقترب حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2020، مما يعني أن جميع مشاهير هوليوود يستعدون لوقتهم في دائرة الضوء. جلست الممثلة لورا ديرن E News تتحدث عن دورها في فيلم "Marriage Story"، وما يشبه الترشيح لأفضل ممثلة مساعدة.

قالت لورا: "رائع، كان لدينا آخر عرض وأسئلة وأجوبة لفيلم Marriage Story ليلة السبت، وقال شخص من نيتفليكس، كان أول عرض لكم الثامن من أغسطس، وأدركت للتو أن الرحلة التي تمر بها كل عام مجموعة من الأفلام، ومباركة ذلك، ولكن أيضًا الطبيعة المرارة والحلوة للاحتفال مع أولئك الذين يصبحون عائلة".

حاز الفيلم، الذي كتبه وأخرجه نوح باومباخ، على الكثير من الثناء لتصويره الحقيقي للطلاق والزواج. في حين أن العديد من الناس، بما في ذلك ميلاني، أنهوا الفيلم بشعور أقل من الإثارة حول إمكانات السير في الممر، إلا أن لورا كشفت عن اختلافها الكبير في نتائج الفيلم.

تابعت لورا: "أجد الفيلم قصة حب مذهلة، لذلك أنا أؤمن بالحب أكثر من أي وقت مضى عندما أشاهد الفيلم، لأن الحب لا يزول أبدًا. وفي نهاية الفيلم ينتهي بالإيماءة المبنية على الحب والمحبة. خلال كل معركة وكل حسرة وانفصال عندما تحبك إلى الأبد. حتى لو تغيرت العلاقة، هذه طريقة واحدة للنظر إليها".

كانت تجربة لورا هذا العام مختلفة تمامًا عن تجربة العديد من أقرانها. كما لعبت دور البطولة في الفيلم الناجح "Little Women" الذي أخرجته جريتا جيرويج.

قالت لورا: "الفيلمان رائعان. إنه أمر مدهش لدرجة أنه تم ترشيحهما لأفضل صورة. لقد صنعوا أفلامًا مثالية في رأيي، لقد أعطاني كلًا من هذه التجارب التعاونية الجميلة والمتساوية مع شخصيات مختلفة بشكل لا يصدق".

وتابعت لورا كلامها عن الخلافات بين مخرجين فيلميها: "أشعر أن خلافاتهم تأتي من حقيقة كون جريتا ممثلة وأن نوح كمخرج سينمائي دائمًا هو الذي يشهد على الأداء". وبالنسبة لكيفية تحضيرها لليلة الأوسكار، تعترف لورا بأنها لا تملك نظامًا كاملًا.

وقالت عن عمليتها: "أعتقد أنها فردية للغاية. إنها تشبه الذهاب للسباحة عندما تكون في العاشرة من العمر. ما الذي يجعلك مرتاحًا ومريحًا في هذه اللحظة التي يقول الناس إنها خاصة، ما أعرفه هو أنني أتقدم أولًا كمرشحة في الثانية والعشرين من عمري هو أن أترك القلق يتحول إلى حقيقة في التجربة، لذلك آمل أن أتمكن من فعل ذلك أكثر وأكثر بتجربة وامتنان للعمل مع أشخاص أحبهم كثيرًا".
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الكلمات المفتاحية

مشاهير لورا ديرن لورا الفجر الفني الأوسكار 2020 Marriage Story

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