برشلونة يجدد الثقة في "كيكي" ويحسم جدل الصفقة المثيرة

أكد جوسيب ماريا بارتيمو رئيس نادي برشلونة على ثقة النادي الكتالوني في كيكي سيتين المدير الفني للفريق، والذي تولى تدريب الفريق خلفًا للمقال إرنستو فالفيردي.





وقال بارتيمو في تصريحات صحفية اليوم :"لدينا ثقة كبيرة في سيتين والفريق، لا يزال الدوري الطويل وهُنالك العديد من المُباريات للتحسن، وأعتقد أن الدوري سيكون مُمتع".



وأضاف :"كيكي سيتين يُعجبنا، سواء في أسلوبه أو طريقة تفكير،. نعلم أنه ليس من السهل لأي مدرب بأن يستلم المهمة في نصف الموسم، نأمل قريباً بأن تأتي النتائج".



وعن إمكانية التعاقد مع مهاجم في يناير قال :"إنها مسألة مطروحة لدى الإدارة الفنية, وقد نوقع مع لاعب .. سوف نستمر بالعمل وما زال لدينا الوقت إذا لزم الأمر".



وواصل :"لا استطيع اعطاء إسم، لكن برشلونة دائماً لديه إمكانياته وموارده، سوف نرى ما يحدث دون ذكر إسم مُحدد".



بارتيمو أضاف :"إذا وقعنا مع مُهاجم الآن لن يكون على سبيل الإعارة".



وحول تجديد التعاقد مع ميسي قال :"ميسي لديه عقد حتى 2021، وهدفنا هو جعل اللاعب يعتزل في برشلونة، ما زال لدى ليو الكثير لنستمتع به".



وواصل "ليس لدي أي شكوك حول بقاء ليو ميسي، لقد قالها في العديد من المُقابلات أن هذا فريق حياته".