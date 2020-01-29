استمرار حبس متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالمطرية



بداية الواقعة؛ أثناء خروج قول أمني لضباط مباحث قسم شرطة المطرية لتفقد الحالة الأمنية بالشارع، اشتبه رجال المباحث في عاطل، يدعى "م. ع"، 23 سنة، وشهرته "سوستة"، وبتفتيشه عثر بحوزته على 4 قطع من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض "مطواة"، ومبالغ مالية، وهاتف محمول.





وبمواجته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية، من متحصلات نشاطه الإجرامي غير المشروع، والسلاح الأبيض للحماية، وتم اقتياده إلى ديوان القسم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

قرر قاضى المعارضات، اليوم الأربعاء، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض بدائرة القسم.