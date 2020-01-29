حملات مكبرة للمرور على الطرق السريعة تضبط 5448 مخالفة



1948 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

203 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير ".

21 دراجة نارية مخالفة.

10 مخالفات "موقف عشوائي".

26 مخالفة شروط الترخيص.

30 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.



شنت الإدارة العامة للمرور صباح اليوم الأربعاء، حملاتها المكبرة على الطرق السريعة والصحراوية وتمكنت من ضبط 5448 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة، من بينها المخالفات التالية: