Advertisements
Advertisements
Advertisements

الصحافة العالمية تضع مصر ضمن الأفضل سياحيا في 2020

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:29 ص
Advertisements
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
اختارت وسائل الإعلام الأجنبية المختصة بالشأن السياحي، مصر من أفضل المناطق السياحية لزيارتها عام ٢٠٢٠.

وأشارت إحدى المقالات المنشورة في صحيفة "بي بي سي ترافل" تحت عنوان: "لماذا 2020 هو عام زيارة القاهرة" إلي أن مصر أفضل مقصد سياحي للزيارة هذا العام، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير (GEM)، والذي وصفه المقال بالمشروع الضخم الذي ينتظره العالم والذي سيعمل على استقطاب أعداد أكبر من السائحين إلى القاهرة بعرضه لكنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون، وغيرها من القطع الأثرية الفريدة.

ووضعت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية القاهرة ضمن قائمة أعدها قسم السفر بالصحيفة، لأفضل 52 مقصدًا سياحيًا يمكن زيارته في عام 2020، وأرجعت السبب في اختيارها؛ لاستعدادات مصر القوية لافتتاح المتحف الكبير المصري الذي وصفته بالبناء الضخم الذي يشيده حاليا المصريين كما فعل أجدادهم الفراعنة؛ لبناء الحضارة المصرية القديمة.

كما تضمنتها مجلة Haute Living الأمريكية، المتخصصة في شئون السفر والسياحة، في قائمتها لأفضل الوجهات السياحية الترفيهية لهذا العام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وسائل الأعلام الأجنبية مصر ضمن المناطق السياحية في 2020 زيارة القاهرة بي بي سي ترافل المناطق السياحية

أخبار تهمك

"لو لسه مجبتهاش".. رابط أساسي لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الإسكندرية

منذ ساعة و نصف

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

منذ حوالي 13 ساعة

احصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

منذ حوالي 13 ساعة

بالفيديو| شيخ الأزهر يهاجم رئيس جامعة القاهرة على الهواء.. و"الخشت" يرد: أنا مسلم

منذ ساعة و نصف

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

منذ حوالي 13 ساعة

بوابة نتائج التعليم الاساسى 2019 | ننشر كشف نتيجة الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي 2020 التيرم 1 برقم الجلوس (جميع المحافظات) عبر cairogovresults

منذ حوالي 13 ساعة

بوابه التعليم الاساسي تتيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019-2020 التيرم الأول.. اختر محافظتك وسجل رقم جلوسك

منذ حوالي 13 ساعة

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

منذ حوالي 13 ساعة

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020.. أنقر هنا للاستعلام عنها من بوابه التعليم الاساسي

منذ حوالي 13 ساعة

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ ساعتين و 33 دقيقة

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر on sport يلا كورة رابط ماتش الزمالك اليوم هدف shikabala

منذ حوالي 17 ساعة

بوابة التعليم الأساسي.. رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة حسني مبارك (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 18 ساعة

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

منذ حوالي 13 ساعة

Link شغال | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الاسكندريه بالاسم ورقم الجلوس للفصل الدراسي الاول نتائج التعليم الاساسي (احصل على نتيجتك الآن) now

منذ أقل من ساعتين

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

مصر ضمن قائمة "كوندي ناست ترافلر" لأفضل 19 وجهة سياحية في 2019

شاهد.. "الآثار" تبث فيديو لكنوز "يويا وتويا" في مكان عرضها الجديد بالمتحف المصري بالتحرير

رانيا المشاط: نستهدف أن يكون في كل بيت مصري شخص يعمل بالسياحة

"المشاط" تترأس وفد مصر المشارك في فعاليات بورصة "برلين" السياحية

بدر عبدالعاطي: مشاركة مصر في بورصة برلين تنمية للقطاع السياحي

وزارة السياحة: نستعد للترويج لأنواع جديدة من السياحة مثل "المغامرة"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:10 م

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

09:38 ص

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

11:12 م

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

11:12 م

بوابة التعليم الأساسي.. رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول

11:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status