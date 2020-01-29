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رابط فعال ومباشر | هنا نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2020 بمحافظتي الجيزة والقاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:14 ص
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نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية
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رابط فعال ومباشر | هنا نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2020 بمحافظتي الجيزة والقاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي

ننشر لكم رابط فعال ومباشر، يمكن طلاب محافظتي الجيزة والقاهرة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2020 الترم الأول، عبر بوابه التعليم الاساسي cairo gov results، حيث يستعد أولياء الأمور للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي لطمأنت أبناءئهم، حيث يسود حالة من القلق والحيرة بداية من الإعلان عنها واعتمادها وحتى معرفتها والحصول عليها،  لذا عليكم اتباع الخطوات التالية للحصول على رابط فعال ومباشر يسهل عليكم الوصول لنتيجة الصف الثالث الإعدادي بكل سهولة.

ولم يتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول، ومن هنا ننشر لكم ننشر سبب تأخير نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة حتى الأن، ولمزيد من التفاصيل زوروا هذا اللينك 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي
وفور ظهور النتيجة، نقدم للطلاب سهولة الوصول لمعرفتها فقط عليهم الدخول على بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة ومعرفتها وتحميلها فور ظهورها مباشرة، ولسهولة الوصول للرابط (اضغط هنا).

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 الترم الأول محافظة الجيزة 
اعتمد محافظ الجيزة نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 الترم الأول محافظة الجيزة، وتصدرت خلالها إدارة الهرم التعليمية بالمركز الأول بنسبة نجاح مرتفعة وصلت إلى 81,9%، ووصلت إجمالي نسبة النجاح في المحافظة إلى 72,8%، ولمعرفتها اضغط هنا 

رابط فعال ومباشر | هنا نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2020 بمحافظتي الجيزة والقاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي
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