رئيس جهاز الشروق: الانتهاء من تنفيذ وحدة صحية بـ" سكن مصر"





أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مبنى وحدة صحية بمشروع سكن مصر، وكذا توفير 3 سيارات إسعاف مجهزة إضافية لدعم وحدة إسعاف المدينة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي للنهوض بالمنظومة الطبية خدمة لسكان مدينة الشروق.





وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى أن مبنى الوحدة الصحية مكون من (دور أرضى + أول) على مساحة ( 2800م2 )، ويضم (عيادة طب أسرة – عيادة أسنان – إسعافات أولية – معمل تحاليل – صيدلية – غرفة نفايات – سكن أطباء )، لتفى بمتطلبات سكان المدينة، مضيفاً أنه يجرى حالياً الإعداد لاستلام المشروع من الشركة المنفذة تمهيداً لتسليم الوحدة للإدارة الطبية المختصة بالتشغيل .





وأشار رئيس الجهاز إلى أن سيارات الإسعاف الإضافية تم دخولها الخدمة، ويتوافر بها تقديم الإسعافات الأولية والعلاج للمريض أثناء نقله للمستشفى، وكذا تقديم العلاج للمصابين أو المرضى في الحالات الطارئة .





وأضاف "الغيطى": تم التنسيق لتدعيم وحدة المركز الطبى (جنيفة) بسيارتي إسعاف، ليصبح الإجمالى 7 سيارات بالمدينة، مؤكداً أن جهاز المدينة يسعى للنهوض بالخدمات فى المجالات كافة، بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف توفير الاحتياجات لسكان مدينة الشروق.​