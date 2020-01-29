الهند.. تعيين المبعوث السابق للولايات المتحدة وزيرا جديدا للخارجية

أعلنت السلطات في الهند، تولي هارش فاردهان شرينجلا، منصب وزير الخارجية الهندي الثالث والثلاثين، اليوم الأربعاء، بعد تقاعد فيجاي جوخالي.





وقال "شرينجلا" بعد فترة وجيزة من توليه المسؤولية: "أنا ملتزم بدور وزارة الشؤون الخارجية في بناء الدولة كما كنت قبل 36 عامًا عندما دخلت هذه البوابات كمحترف شاب".





وأضاف: "أنني أتطلع إلى العمل تحت إشراف رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ووزير الشؤون الخارجية الدكتور سوبرامانيام جيشانكار".





انضم هارش فاردهان شرينجيلا، إلى السلك الدبلوماسي للهند في عام 1984 م، كمبعوث نيودلهي للولايات المتحدة وبنجلاديش وتايلاند.





تم اختيار "شرينجيلا" من قبل لجنة مجلس الوزراء الفيدرالية، برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، لرئاسة وزارة الشؤون الخارجية في ديسمبر 2019.





دبلوماسي محترف، شغل "شرينجلا" مجموعة متنوعة من المناصب في كل من نيودلهي والخارج. بغض النظر عن العمل كسفير للهند لدى الولايات المتحدة وتايلاند والمفوض السامي في بنجلاديش، كما شغل منصب ممثل البلاد لدى اليونسكو ومقرها باريس، وفي مختلف المناصب في الأمم المتحدة وفي فيتنام وإسرائيل وجنوب أفريقيا.





في نيودلهي، ترأس "شرينجيلا" ثلاثة أقسام من وزارة الشؤون الخارجية، بما في ذلك اؤلئك الذين يتعاملون مع جوار الهند، الأمم المتحدة ورابطة جنوب آسيا للتعاون الاقليمي.





تخرج من كلية سانت ستيفن، في جامعة دلهي، وعمل "شرينجيلا" في القطاعين العام والخاص قبل الانضمام إلى وزارة الخارجية الهندية. وقد نشر أوراقًا حول منع الصراع والدبلوماسية الاقتصادية والمغتربين الهنديين والعلاقات بين الهند وبنجلاديش.



