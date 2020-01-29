محافظ كفر الشيخ يستقبل رئيس جهاز حماية المستهلك

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، اللواء دكتور راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، بمكتبه بديوان عام المحافظة، لإطلاق مبادرة اليوم المفتوح لتلقي وحل شكاوى المواطنين بالمحافظة وذلك بحديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ.



جاء ذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد سمير فرج، المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، وأحمد رمضان، وهبة جمال، مديرا مكتب رئيس الجهاز، ووممثلي الشركات والجهات المعنية بحماية المستهلك، وعدد من القيادات التنفيذية.



ويأتي ذلك استكمالًا للإجراءات الرقابية التي يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق من خلال سيارات حماية المستهلك (الضبطية القضائية) التي تجوب الأسواق والمناطق التجارية، بالتنسيق مع كافة أطراف المنظومة الاستهلاكية من شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي، في إطار استراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

