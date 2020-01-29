حسن شاكوش يروج لمهرجانه الجديد مع عمر كمال "عود البطل" (فيديو)



يستعد المطرب الشعبي حسن شاكوش، وعمر كمال، لطرح مهرجان جديد بعنوان "عود البطل"، وذلك بعد الانتهاء من تسجيله داخل استديو الموزع الموسيقي إٍلام ساسو، ومن كلمات مصطفى حدوته.





حيث طرح شاكوش، عبر قناته الرسمية على موقع الفيدوهات العالمي "يوتيوب"، مقطع ترويجي من المهرجان، اثناء تسجيله، وجاءت كلمات المهرجان كالاتي: "عود البات عالي شقلبي أنا حالي يرخصلك الغالي ياللي سحرتيني،عود البطل ملفوف وانا لسة ياما هشوف، جايلك ومش مكسوف ما انتي قتلتيني، وخداني على الهادي وجمالها مش عادي لما بتيجي قصادي بموت 200 مرة".



جدير بالذكر أن مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، دخل مؤخرًا في عالم البيزنس، حيث قام بافتتاح محل لتصفيف الشعر، وكانت آخر أعماله مهرجان "ليكي غلاوة خاصة" مع حمو بيكا وفرقته.

