من هنا.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية الآن بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسكندرية للفصل الأول الدراسي، وبلغت نسبة النجاح 85.2% بحسب، الننتائج التي اعتمدها محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف.





نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية.. متاحة الآن





وتصدرت ادارة الجمرك التعليمية مقدمة نتائج الترتيب ونسب النجاح في الإدارات المختلفة، ، بنسبة نجاح 98 ٪ ، يليها لدارة العجمى حيث بلغت نسبة النجاح في إدارة العجمي التعليمية 95.3٪، و نسبة النجاح في إدارة غرب التعليمية 93.3٪، و نسبة النجاح في شرق التعليمية بلغت 91.9٪، أما عن نسبة إدارة وسط التعليمية 85.2٪، و في إدارة منتزه التعليمية 80.2٪. ، وإدارة العامرية بلغت 70.7٪، اما نسبة النجاح فى ادارة برج العرب 70.1٪.





نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية مبشرة





وهنأ الشريف محافظ الإسكندرية بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية جميع الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية ، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم ، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم ، مطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح





نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بنسبة نجاح 85.2 %





وأدى 85421 طالب وطالبة، اختبارات الشهادة الإعدادية، بنسبة حضور، 83395 طالب وطالبة ، و جاءت نسبة النجاح 85.2٪ بإجمالي عدد 71025 طالب وطالبة ، ووصلت نسبة النجاح بين البنين 81.7٪، بينما نسبة النجاح بين البنات فقد بلغت 88.6٪





نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية.. انتهاء التصحيح وظهرت رسميًا





وانتهت تربية وتعليم الإسكندرية من أعمال تصحيح أوراق الإجابة لامتحان الشهادة الإعدادية بالإسكندرية ، مع مراعاة الدقة المتناهية في تقدير درجات الطلاب والمراجعة الشاملة للورقة الامتحانية قبل رصد الدرجات في الشيت الورقى والبرنامج الخاص بالكنترول المدرسي على الحاسب الآلي.





نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس





ونسقت مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية، مع اللجان الإدارية ولجان نظام المراقبة توفير أعداد مناسبة من الملاحظين والمراقبين ، وتوفير بيئة آمنة للطلاب في الامتحانات وتوفير مقاعد كافية ومناسبة ونشر جدول الامتحان ودليل اللجان بمكان واضح وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان مع تطبيق لائحة الانضباط المدرسي في حالة عدم التزام الطلاب المستهترين بالتعليمات





طلاب الشهادة الإعدادية بالإسكندرية





وتقدم لامتحان الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 82260 ، موزعين على 331 لجنة: 79 لجنة في إدارة المنتزة ، و 75 لجنة بإدارة شرق ، و 39 لجنة بإدارة وسط ، و 8 لجان في إدارة الجمرك ، و31 لجنة في إدارة غرب، و 43 لجنة في إدارة العجمي ، و 30 لجنة في إدارة العامرية، و 36 لجنة في إدارة برج العرب ، و قد بدأت في 16 يناير وانتهت 23 يناير الجارى



