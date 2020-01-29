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بوسي شلبي تُهنئ ريهام حجاج ومحمود حميدة على مسلسل "لما كنا صغيرين"

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:49 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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هنأت الإعلامية بوسي شلبي الفنانة ريهام حجاج والفنان محمود حميدة ببدء تصوير مسلسلهم الجديد "لما كنا صغيرين"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت بوسي صورة جديدة جمعتها بالفنان محمود حميدة، والفنانة ريهام حجاج، وعلقت على الصورة قائلة :"مبروووك ريهام، والفنان الجميل محمود حميدة مسلسل لما كنا صغيرين رمضان ٢٠٢٠".

يُشار أن الفنانة ريهام حجاج بدأت أمس تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "لما كنا صغيرين"، لعرضه فى شهر رمضان المقبل.

مسلسل "لما كنا صغيرين" يعد البطولة المطلقة الثانية للفنانة ريهام حجاج بعد تقديمها أولى بطولاتها خارج من خلال مسلسل "كارمن".

والمسلسل بطولة ريهام حجاج، نسرين أمين،كريم قاسم،محمود حميدة، محمود حجازي، نبيل عيسي، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، وتدور أحداثه فى إطار تشويقي.

ويشهد المسلسل عودة الفنان محمود حميدة إلى الدراما بعد غياب ثلاثة سنوات منذ مشاركته فى الجزء الأول من مسلسل "الأب الروحي".
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